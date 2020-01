“La preocupación por los problemas climáticos no es otra cosa que la preocupación por la destructividad que el ser humano no logra frenar. Que existan estos problemas no es otra cosa que consecuencia del ser humano destruyendo su propio hogar. Todos estos movimientos que trabajar por el intento de concienciar por una amenaza totalmente real tienen que ver en el fondo con cómo el hombre logra poner coto a su propia autodevoración o autodestrucción. El ser humano en esa especie de ambición por conquistar el mundo (en el sentido de adueñarse y obtenerlo todo) pierde la consciencia de que es destructivo y autodestructivo al mismo tiempo”, manifestó el experto.