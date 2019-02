Para la licenciada Esther Any Krieger, miembro didacta de la Asociación Psicoanalítica Argentina, "los seres humanos vivimos en una época donde la idea de felicidad ya no está estrictamente ligada al matrimonio. En la actualidad los seres humanos se reúnen por vía del deseo o la necesidad. Hay cada vez menos matrimonios, más cónyuges y muchas relaciones 'cama afuera', ya no hay nada establecido".