"Todos sufrimos ansiedad ante diferentes situaciones como una confrontación, una entrevista laboral, etc. Pero el problema es cuando empieza a afectarnos la vida cotidiana causándonos temores, cuando no nos permite enfrentar situaciones o nos impide disfrutar", explicó a este medio la psicoanalista Daniela Furst. "La ansiedad tiene que ver con un exceso de futuro. Queremos todo ya y no podemos esperar".