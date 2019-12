El hombre leyó la carta una vez más. Fue la tercera vez que repasaba esas líneas. En la soledad de su oficina, lloró. El comodoro Lucas Carol Lugones dejó la hoja sobre su escritorio de jefe de la base Marambio. Es un oficial endurecido por el oficio de tomar a diario decisiones importantes. Pero desde ese momento sabía que esa letra de niña lo acompañaría más allá de la Antártida. Sus ojos buscaron de nuevo el papel: “Señor Lucas: Muchas gracias por permitir a mi papá venir a ver a mi abuela y a nosotros. Yo sé que mi papá no está pasando por buenos momentos, muchas gracias por entender la situación, me despido”, escribió la nena de nueve años. Carol Lugones no pudo evitar conmoverse de nuevo.