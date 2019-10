“Fue una gran emoción porque se cumplió un sueño, una utopía. En el ’69 hacer una pista natural de tierra en la Antártida cuando ahí todo era un manto de nieve era una cosa de locos”, definió el Suboficial Mayor, fundador y presidente de la Fundación Marambio. Ese 29 de octubre era su primera vez en la Antártida. Se emocionó en la celebración de la epopeya pero no se dio cuenta la trascendencia: “Hicimos nuestro trabajo, era lo único que nos motivaba”. No recuerda haberlo disfrutado, pero sí haber trabajado con entusiasmo y dedicación. Un amigo dice que la Antártida es como esa novia fea. Una la quiere aunque no es la más linda. Te enamorás sin saber por qué”.