“Fridays for future”, así se conoce al movimiento estudiantil internacional que no para de crecer desde que Greta Thunberg, la adolescente sueca, comenzó a manifestarse en el mes de agosto de 2018 frente al parlamento sueco en Estocolmo, con un mensaje incómodo para los líderes mundiales. El llamado de Thunberg a la huelga escolar todos los viernes, fue la fuente de inspiración para otras miles de voces de una generación que se siente marcada por la ansiedad constante de no saber cuál será su futuro y que se considera víctima del sistema pero a la vez agente de cambio. ¿Por qué estudiar para un porvenir, que puede no estar allí? ¿Por qué gastar tanto esfuerzo para educarse, cuando nuestros gobiernos no escuchan a los educados?, se preguntan.