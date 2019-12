Sin embargo, la especialista realizó una separación al respecto: no es lo mismo el zapato de taco clásico que los zapatos con plataformas. “La plataforma reduce la sensibilidad y genera que tengamos que usar todo un miembro inferior en vez de una porción de él -agregó-. No dejan articular el pie, un movimiento de presión con un pedal tiene que realizarse con ciertos músculos y con la plataforma se pierde sensibilidad o, en una maniobra rápida, el pivot. Se tiene que levantar y accionar toda la pierna para intervenir en el otro pedal y esto no es cómodo ni seguro”.