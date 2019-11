Influenciado por otros intelectuales como: Charles Lyell, Thomas Henry Huxley, Joseph Dalton Hooker y Thomas Malthus, Darwin comenzó a escribir el libro más importante de su vida: On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life —El origen de las especies por medio de la selección natural, o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida—. Recién en su sexta edición de 1872, el título fue cambiado a uno más corto The Origin of Species —El origen de las especies—.