Esta tarde visité el stand de @construyendoAR en la Feria de las Naciones de COAS. Me encantó reencontrarme con emprendedores que visité en diferentes oportunidades y verlos exponer con orgullo sus productos, como las zapatillas hechas en Puerto de Hierro, las carteras de Costa Esperanza y el riquísimo pan dulce de Itatí. Gracias @coasong por donarles este espacio para que puedan mostrar su trabajo y por recibirme! Felicitaciones a todo el equipo de Construyendo por la gran tarea que llevan adelante.