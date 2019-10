En la noche del 27 de octubre, además de la tan esperada elección de Presidente 2019, que tuvo como ganador a Alberto Fernández, los looks de las mujeres también los fueron los grandes protagonistas. Juliana Awada impactó con un total black look; María Eugenia Vidal repitió el mismo look de la votación; Fabiola Yañez sorprendió con un vestido midi blanco ajustado y Cristina Fernández de Kirchner eligió su outfit luciendo total red look.