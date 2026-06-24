Receta de budín de pan con nueces y almendras, rápida y fácil

Hay algo en el aroma a caramelo caliente y pan recién horneado que transporta directo a la cocina de la infancia. El budín de pan con nueces y almendras es ese postre que aparece en las sobremesas largas, cuando la charla sigue y el mate pide algo dulce, o en las celebraciones familiares donde nadie quiere que sobre nada para el día siguiente.
En Argentina, el budín de pan es un clásico de aprovechamiento: se prepara especialmente cuando el pan empieza a endurecer, y se enriquece con frutos secos según la tradición o lo que haya en la alacena. Es habitual encontrarlo en las confiterías porteñas, pero la versión casera, rápida y con nueces y almendras, tiene un sabor único, cálido y reconfortante.
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Receta de budín de pan con nueces y almendras
Se trata de un postre de textura húmeda y compacta, elaborado a partir de miga de pan remojada en leche, huevos, azúcar y una generosa cantidad de nueces y almendras. Se cocina en molde acaramelado, logrando una corteza dorada y un interior suave, ideal para acompañar con una cucharada de crema o dulce de leche.
Tiempo de preparación
Total: 1 hora 20 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 1 hora
Ingredientes
- 600 g de pan del día anterior (preferentemente tipo francés)
- 1 l de leche
- 200 g de azúcar
- 6 huevos
- 100 g de nueces picadas
- 100 g de almendras picadas
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Ralladura de 1 naranja
- 50 cc de licor de naranja (opcional)
- c/n de manteca para el molde
- Para el caramelo: 200 g de azúcar y 50 cc de agua
Cómo hacer budín de pan con nueces y almendras, paso a paso
- Preparar el caramelo: Colocar el azúcar y el agua en una sartén, cocinar a fuego medio sin revolver hasta lograr un caramelo rubio. Volcar rápidamente en el molde, cubriendo fondo y paredes.
- Remojar el pan: Cortar el pan en trozos chicos y remojar en la leche hasta que se ablande completamente.
- Batir la mezcla: En un bol grande, batir los huevos con el azúcar, la esencia de vainilla y la ralladura de naranja.
- Incorporar los frutos secos: Agregar las nueces y las almendras picadas a la mezcla.
- Mezclar todo: Añadir el pan remojado (bien integrado con la leche) y, si se desea, el licor de naranja. Mezclar hasta lograr una preparación homogénea.
- Verter en el molde: Volcar la mezcla en el molde acaramelado y distribuir de manera pareja.
- Cocinar a baño maría: Llevar al horno moderado (160-170°C) a baño maría durante 1 hora. El budín estará listo cuando, al pincharlo con un cuchillo, este salga limpio.
- Dejar enfriar: Retirar del horno, dejar enfriar completamente en el molde antes de desmoldar para evitar que se rompa. Consejo: Dejar reposar en heladera al menos 6 horas antes de servir para que tome mejor textura.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 8 porciones generosas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 350 kcal aprox.
- Grasas: 16 g
- Carbohidratos: 41 g
- Proteínas: 9 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 5 días bien tapado. Puede congelarse hasta 2 meses, siempre envuelto en film y dentro de un recipiente hermético.
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