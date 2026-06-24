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Receta de budín de pan con nueces y almendras, rápida y fácil

Ideal para los días frescos, este postre reconforta con su textura húmeda y el toque crujiente de frutos secos. Un clásico de la mesa familiar que invita a compartir y recuperar esos sabores de siempre con un giro especial

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Una porción de budín de pan con pasas, nueces y almendras en un plato, cubierta con glaseado; el resto del budín se ve al fondo.
Crujientes frutos secos en cada bocado, el toque que transforma lo cotidiano en especial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay algo en el aroma a caramelo caliente y pan recién horneado que transporta directo a la cocina de la infancia. El budín de pan con nueces y almendras es ese postre que aparece en las sobremesas largas, cuando la charla sigue y el mate pide algo dulce, o en las celebraciones familiares donde nadie quiere que sobre nada para el día siguiente.

En Argentina, el budín de pan es un clásico de aprovechamiento: se prepara especialmente cuando el pan empieza a endurecer, y se enriquece con frutos secos según la tradición o lo que haya en la alacena. Es habitual encontrarlo en las confiterías porteñas, pero la versión casera, rápida y con nueces y almendras, tiene un sabor único, cálido y reconfortante.

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Receta de budín de pan con nueces y almendras

Se trata de un postre de textura húmeda y compacta, elaborado a partir de miga de pan remojada en leche, huevos, azúcar y una generosa cantidad de nueces y almendras. Se cocina en molde acaramelado, logrando una corteza dorada y un interior suave, ideal para acompañar con una cucharada de crema o dulce de leche.

Tiempo de preparación

Total: 1 hora 20 minutos

  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 1 hora

Ingredientes

Un pan rebanado, nueces, leche, huevos, mantequilla, azúcar, agua, ralladura de naranja, esencia de vainilla y licor de naranja sobre una mesa de madera.
Postre casero listo para compartir en la sobremesa, con aroma a hogar y tradición. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 600 g de pan del día anterior (preferentemente tipo francés)
  • 1 l de leche
  • 200 g de azúcar
  • 6 huevos
  • 100 g de nueces picadas
  • 100 g de almendras picadas
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • Ralladura de 1 naranja
  • 50 cc de licor de naranja (opcional)
  • c/n de manteca para el molde
  • Para el caramelo: 200 g de azúcar y 50 cc de agua

Cómo hacer budín de pan con nueces y almendras, paso a paso

  1. Preparar el caramelo: Colocar el azúcar y el agua en una sartén, cocinar a fuego medio sin revolver hasta lograr un caramelo rubio. Volcar rápidamente en el molde, cubriendo fondo y paredes.
  2. Remojar el pan: Cortar el pan en trozos chicos y remojar en la leche hasta que se ablande completamente.
  3. Batir la mezcla: En un bol grande, batir los huevos con el azúcar, la esencia de vainilla y la ralladura de naranja.
  4. Incorporar los frutos secos: Agregar las nueces y las almendras picadas a la mezcla.
  5. Mezclar todo: Añadir el pan remojado (bien integrado con la leche) y, si se desea, el licor de naranja. Mezclar hasta lograr una preparación homogénea.
  6. Verter en el molde: Volcar la mezcla en el molde acaramelado y distribuir de manera pareja.
  7. Cocinar a baño maría: Llevar al horno moderado (160-170°C) a baño maría durante 1 hora. El budín estará listo cuando, al pincharlo con un cuchillo, este salga limpio.
  8. Dejar enfriar: Retirar del horno, dejar enfriar completamente en el molde antes de desmoldar para evitar que se rompa. Consejo: Dejar reposar en heladera al menos 6 horas antes de servir para que tome mejor textura.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 8 porciones generosas.

Un budín de pan redondo con nueces y almendras, una porción cortada y varias porciones individuales en platos blancos sobre una mesa de madera con manos.
Un corte revela su interior húmedo y dorado, perfecto para acompañar el mate o el café. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 350 kcal aprox.
  • Grasas: 16 g
  • Carbohidratos: 41 g
  • Proteínas: 9 g 

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 5 días bien tapado. Puede congelarse hasta 2 meses, siempre envuelto en film y dentro de un recipiente hermético.

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