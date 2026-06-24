Zendaya y Tom Holland coordinan sus looks en la gira de “Spider-Man: Brand New Day”

Las firmas Louis Vuitton, Celine, Prada, Thom Browne, Christian Cowan y Ernesto Naranjo marcan el mapa de estilo del tour de estrenos (Photo by Thomas COEX / AFP)

Durante la gira de estrenos de “Spider-Man: Brand New Day”, Zendaya y Tom Holland desplegaron una serie de estilismos que captaron la atención internacional tanto en sus apariciones conjuntas como individuales.

Sus elecciones de moda variaron entre el minimalismo contemporáneo, guiños a la iconografía del superhéroe y apuestas por el lujo relajado, mostrando una sincronía visual que no recurrió a la repetición, sino a la complementariedad.

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Cada aparición, ya fuese en alfombra roja, photocall o evento al aire libre, puso en evidencia la estrategia de “couple dressing” más sofisticada de la temporada: coordinación de tonos, guiños gráficos y detalles utilitarios, con marcas de alto perfil y referencias constantes al universo arácnido.

Todos los looks de los actores durante el estreno

Zendaya y Tom Holland coordinan el “denim on denim” con lujo relajado en una presentación en Madrid Zendaya y Tom Holland coordinan el “denim on denim” con lujo relajado en una presentación en Madrid (El Horrmiguero)

En varias de sus apariciones juntos, Zendaya y Holland recurrieron a la coordinación visual sin caer en la literalidad de los atuendos idénticos.

Durante una presentación de la película en Madrid, ambos eligieron el “denim on denim” como declaración de complicidad estilística. Él se presentó con una camisa de jean azul oscuro de Louis Vuitton, con logo bordado, pantalón a juego y camiseta blanca.

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Ella apostó por una campera de jean entallada y pantalón de tiro alto, ambos con costuras contrastantes y botones metálicos.

Tom Holland combina un conjunto negro con camisa roja mientras Zendaya elige un vestido negro palabra de honor en la alfombra roja madrileña (Photo by Thomas COEX / AFP)

La ejecución de esta tendencia subrayó la individualidad de cada uno, a la vez que mostraba una narrativa visual compartida basada en el lujo relajado de la casa francesa.

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La coordinación cromática se repitió en otras ocasiones: en la alfombra roja de Madrid, Holland eligió un conjunto negro de Celine con camisa roja, mientras Zendaya optó por un vestido negro palabra de honor de Christian Cowan.

La paleta de rojo y negro, recurrente en el vestuario de ambos, evocó la iconografía del universo Spider-Man y reforzó la cohesión estilística de la pareja durante la gira, sin recurrir a la simetría exacta.

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Zendaya apuesta por un vestido rojo de Ernesto Naranjo durante el segundo día de actividades en Madrid (Law Roach/INSTAGRAM)

Para el segundo día en Madrid, Zendaya eligió un vestido rojo de Ernesto Naranjo que dialogó visualmente con otros conjuntos de Holland, manteniendo la coherencia mediante referencias cromáticas y detalles gráficos.

Estos guiños estilísticos, lejos de resultar redundantes, aportaron sofisticación a la tendencia del “couple dressing” en alfombras rojas internacionales.

Estilismos individuales de Tom Holland: minimalismo, sastrería y guiños retro

Tom Holland lleva denim azul oscuro de corte relajado con básicos neutros en una aparición de la gira en Roma (REUTERS/Francesco Fotia)

Tom Holland alternó entre la sastrería moderna y el streetwear de lujo. En una de las apariciones en la gira, en Roma, vistió un conjunto de campera y pantalón de jean azul oscuro, de corte relajado, con camiseta blanca básica y zapatos negros de piel.

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Las piezas, identificadas por medios internacionales como de Thom Browne y Prada, exhibieron líneas limpias y ausencia de logotipos, alineándose con las tendencias de minimalismo y workwear.

Tom Holland elige una chaqueta negra de cuero con camisa de cuadros y jeans rectos en un evento al aire libre en Madrid (ANABEL GÓMEZ SALVADOR/INFOBAE)

En un evento al aire libre, en lla Plaza de Colón de Madrid, el actor apostó por una chaqueta negra de cuero de Prada, camisa de cuadros, camiseta blanca y jeans rectos, completando el look con zapatillas blancas. Esta elección, de aire juvenil y retro, evocó la estética de los años 90 y el streetwear masculino de lujo.

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Estilismos individuales de Zendaya: utilitarismo, alta costura y monocromía

Zendaya consolidó su estatus de referente de moda internacional a través de una selección de looks que alternaron entre el utilitarismo y la alta costura.

Zendaya luce una mini falda roja y blazer negro con aplicaciones plateadas en el photocall de Ámsterdam (Photo by Simon Lenskens / ANP / AFP) / Netherlands OUT

En el photocall de Ámsterdam, Zendaya apostó por una mini falda roja y blazer negro de Louis Vuitton con aplicaciones plateadas en forma de cadena, stilettos blancos y pendientes metálicos de gran tamaño.

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El look, parte de la colección Cruise 2027, jugó con contrastes gráficos y la inspiración en la galaxia Spider-Man.

Zendaya apuesta por un vestido negro aterciopelado con falda asimétrica y flecos, con peinado efecto mojado y maquillaje neutro (Photo by Thomas COEX / AFP)

Sobre la alfombra roja, Zendaya eligió un vestido negro palabra de honor de Christian Cowan, de textura aterciopelada y falda asimétrica con flecos.

El peinado efecto mojado y el maquillaje neutro acentuaron la sofisticación del “method dressing”, tendencia que alude a vestir en referencia al personaje o universo de la película.

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Zendaya homenajea los colores de Spider-Man con crop top rojo y falda tubo azul con brillo en el estreno en Roma (Grosby)

En otra aparición, durante el estreno de la película en Roma, apareció con un conjunto de dos piezas compuesto por crop top rojo de tirantes y falda tubo azul con detalles de brillo, ambos rematados por franjas rojas en el borde.

Esta elección, que combinó los colores clásicos de Spider-Man, ofreció un homenaje visual directo al universo del superhéroe, mientras el acabado brillante y los zapatos blancos de punta afilada añadieron un guiño “fashion” distintivo y juvenil.

La silueta sencilla y el corte geométrico del top y la falda reforzaron el aire moderno y lúdico, demostrando una vez más la capacidad de Zendaya para conjugar referencias pop con alta moda.

La paleta de rojo y negro sostiene la narrativa visual de la pareja a lo largo de la gira internacional (Grosby)

A lo largo de toda la gira, Zendaya y Tom Holland recurrieron a marcas como Louis Vuitton, Celine, Prada, Thom Browne, Christian Cowan y Ernesto Naranjo.

Ambos apostaron por la coordinación de siluetas, colores y detalles gráficos sin caer en la repetición literal, consolidando una narrativa visual basada en la paleta de rojo y negro, la referencia al universo Spider-Man y la sofisticación de las casas de moda internacionales.

El uso de prendas utilitarias, detalles metálicos y guiños retro marcó la gira como una de las apuestas de moda más influyentes y estudiadas del año en el circuito de premieres cinematográficas.