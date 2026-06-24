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8 duplas cromáticas poco previsibles están cambiando la forma de pensar la cocina en 2026

Diseñadores consultados destacan el regreso de los tonos vino y de maderas con presencia, desde roble claro hasta acabados oscuros, como una vía para sumar textura y carácter sin recurrir a combinaciones obvias

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Cocina ilustrada en acuarela con gabinetes superiores de madera, gabinetes inferiores celestes, encimera, electrodomésticos, mesa redonda con sillas amarillas.
Las combinaciones de color menos previsibles ganan terreno en cocinas con más personalidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las combinaciones de color en cocinas menos previsibles ganan terreno entre quienes buscan espacios con más personalidad, y Homes & Gardens reunió 8 dúos que varios diseñadores sitúan entre las apuestas para 2026 y los años siguientes.

La selección va de mezclas intensas y sombrías a fórmulas más suaves, con el color como eje de cocinas menos neutras y más expresivas.

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Las ideas de color para la cocina marcan el tono de todo el ambiente, y elegir una dupla fuera de lo habitual puede cambiar por completo el resultado. Para orientar esa elección, el medio citado recogió propuestas de interioristas que defienden combinaciones llamativas, pero equilibradas.

Estas 8 parejas, avaladas por diseñadores, ofrecen una guía práctica para quienes quieren apartarse de las fórmulas más seguras sin perder cohesión.

1. Marrón y azul

Cocina moderna con gabinetes azul oscuro, isla con base metálica y tope de madera, tres taburetes, campana extractora, horno, ventanas con persianas.
El marrón profundo se potencia con azules vivos y acentos en tonos joya. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera mezcla une marrón y azul. Según la interiorista Laura Stephens, los marrones profundos, de matiz achocolatado, funcionan de forma inesperada con azules más vivos y con acentos en tonos joya.

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Stephens explicó a Homes & Gardens que sus proyectos se alejan de las cocinas dominadas por un solo color o por neutros demasiado prudentes.

“El contraste resulta inesperado, pero es lo que le da profundidad a la cocina: evita que el espacio se vea plano y hace que se sienta más como una estancia en la que apetece estar, y no solo como un fondo funcional”.

2. Rojo oscuro y amarillo dorado

Interior de una cocina con gabinetes amarillos, isla morada con encimera de mármol, ventana, taburete de madera, vajilla y vasos, y suelo de baldosas oscuras.
El rojo oscuro se vuelve más lúdico cuando se acompaña con amarillos mostaza dorados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda propuesta combina rojo oscuro y amarillo dorado. El diseñador Joe Waroquier, de Joe Waroquier Home, sostuvo que un borgoña intenso puede adquirir un aire más lúdico si se acompaña con amarillos mostaza dorados en paredes, revestimientos murales o incluso en un techo lacado.

Para Waroquier, esa mezcla recupera colores asociados a la infancia desde una mirada más refinada. También sugirió apoyar la composición con una cuarcita llamativa y apuntó que estos tonos cálidos y densos podrían extenderse a cocinas, salas de coctelería y despensas de servicio.

3. Amarillo manteca y nogal

Cocina con gabinetes superiores color nogal y gabinetes bajos amarillos. Encimeras de mármol y grifería dorada. Plantas, tabla de cortar y utensilios.
El amarillo manteca suma luz y el nogal incorpora calidez sin recurrir a contrastes gastados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tercera combinación reúne amarillo mantequilla y nogal. La interiorista Lauren Saab consideró que ese dúo cobrará fuerza tras años de cocinas blancas y grises, porque aporta una sensación más amable y acogedora.

Saab señaló al medio citado que el amarillo mantequilla suma luz y el nogal incorpora profundidad sin recurrir a contrastes que ya empiezan a verse gastados. Entre las fórmulas más sencillas citó muebles de nogal con paredes amarillo mantequilla, o una isla de nogal con muebles perimetrales en ese mismo amarillo, siempre en versiones suaves y cremosas.

4. Merlot y roble

Barra de cocina con encimera y salpicadero de mármol rojizo veteado, grifo negro, dispensador, varias botellas y copas en estantes de madera.
Los tonos merlot y berenjena aparecen en campanas, azulejos y carpinterías destacadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cuarta pareja vincula merlot y roble. Heather French, fundadora de French & French Interiors, dijo que los tonos vino y berenjena aparecen cada vez más en cocinas, incluso en aplicaciones menos comunes como campanas revestidas con azulejos o carpintería destacada.

French añadió que los acabados de roble claro o de tono medio también han recuperado presencia. A su juicio, el contraste entre esos rojos vinosos y la calidez del roble natural aporta color y textura, y puede resolverse con muebles bajos en merlot o berenjena y muebles altos en roble más claro.

5. Amarillo pálido y celeste

Cocina con isla, dos taburetes, gabinetes claros, horno, fregadero, grifo, ventana, cortinas y lámparas colgantes amarillo pálido.
El amarillo pálido suma calidez y carácter, y el celeste establece una base serena que permite construir capas visuales en muebles y detalles, una fórmula suave para alejarse de las cocinas neutras sin perder cohesión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La quinta propuesta se mueve hacia tonos apagados: amarillo pálido y azul claro. La interiorista Lauren Gilberthorpe contó que en un proyecto reciente trabajó con azul suave y terracota, junto con acentos de amarillo manteca, para conseguir una cocina y un invernadero con más capas visuales.

Gilberthorpe explicó que suele usar el tono más suave como base e introducir colores cálidos en muebles, carpintería y detalles decorativos. En ese caso, los muebles azules crearon un fondo sereno y el amarillo añadió calidez y carácter.

6. Rojo profundo y azul etéreo

Cocina con gabinetes borgoña, encimera y salpicadero de mármol rojo veteado blanco, pared celeste, dos luces circulares, cristalería, platos y candelabros.
El rojo profundo se asienta junto al azul etéreo en un contraste silencioso que suma profundidad sin estridencias, con la tensión entre cálidos y fríos como recurso para cocinas más expresivas desde 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sexta combinación vuelve al rojo y azul, pero con otro equilibrio: rojo profundo y azul etéreo. Stephens defendió una relación sutil entre un rojo borgoña y azules más suaves, una pareja que sobre el papel puede parecer extraña, pero que en la práctica se asienta con naturalidad.

La diseñadora prevé para 2026 más contrastes silenciosos de este tipo, construidos no para igualar tonos, sino para generar profundidad a partir de la tensión entre colores cálidos y fríos. Un ejemplo es la unión de muebles azul claro con una isla de mármol borgoña.

7. Rosa pálido y rojo sangre oscuro

Cocina con gabinetes burdeos, encimeras de mármol, salpicadero de azulejos, fregadero con grifo dorado, horno, libros, frutero, taza, croissant y olla tagine.
El rosa pálido funciona como un fondo casi neutro, y el rojo sangre oscuro aporta profundidad y un contraste sofisticado que acompaña la tendencia hacia cocinas más cálidas y acogedoras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La séptima apuesta mezcla rosa pálido y rojo sangre oscuro. La interiorista Sophie Pringle, fundadora de Pringle & Pringle, dijo que espera ver mucho más esta combinación, con un rosa rubor muy suave como fondo casi neutro y un rojo intenso para introducir contraste.

Pringle sostuvo que el resultado es bastante más sofisticado de lo que muchos imaginan: el rosa aporta suavidad y luz, mientras el rojo oscuro incorpora profundidad, calidez y un matiz dramático. A su entender, el interés creciente por cocinas menos frías y más acogedoras favorece este tipo de paletas con varias capas.

8.Azul griego y roble ennegrecido

Gabinetes de cocina azul marino, encimera de mármol blanco, fregadero con grifo dorado, gabinetes superiores de roble ennegrecido, horno doble y batidora.
El azul griego se equilibra con roble ennegrecido, cuarzo blanco y acentos de latón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La octava y última pareja une azul griego y roble ennegrecido. La misma diseñadora explicó al medio que un azul intenso puede resultar difícil en cocina si se combina con blanco, por su aire costero, o con gris, por un efecto ya muy visto.

Su alternativa pasa por contrastarlo con madera teñida de negro, cuarzo blanco, una isla alicatada y acentos de latón. Para Pringle, los tonos profundos de la madera añaden riqueza y evitan que el azul se vea excesivamente decorativo, mientras los materiales naturales ayudan a que el conjunto conserve vigencia con el paso del tiempo.

La selección de Homes & Gardens deja una idea común: una cocina con carácter no depende de acudir a las combinaciones más obvias. Para quienes aún dudan por dónde empezar, estas parejas funcionan como un mapa de referencia para explorar el color con más seguridad.

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