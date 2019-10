“Lo que hago es una sátira exhaustiva sobre nuestra sociedad. Me sumerjo en eventos o situaciones públicas para mostrar lo graciosas que son algunas situaciones y, a veces, los comportamientos extremos. No me estoy burlando de las personas, estoy señalando lo tontas que pueden ser algunas personas cuando carecen de distancia, humor y pensamiento”, dijo Marie Benoliel en una entrevista con Elle luego de las repercusiones que causó su infiltración en la semana de la Moda de París.