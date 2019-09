"¿Me acepte inmediatamente? No. Pensé en que si revelaba mi gran secreto, perdería a mis amigos, la posibilidad de conocer a alguien que me ame, los clientes no se sentirían a gusto trabajando conmigo y hasta llegué a preguntarme qué pasaría si no podía viajar a Dubái", aseguró entre risas para luego compartir una fuerte reflexión: "Los amigos reales son leales, ellos no huyen y por suerte tenía a mi lado los verdaderos. Los clientes seguirían conmigo a pesar de lo que tenía entre mis piernas y aquellos que no, realmente no lo valían. En el tema amor, si un chico solo me valora por lo que tengo entre mis piernas no es el indicado. Y en cuanto a Dubái, supe que hace mucho calor allí".