El jardín, el colegio o el secundario son los espacios más comunes donde los más chicos pasan más tiempo. "Es vital que las escuelas y los espacios de salud generen espacios de escucha y que no se proceda rápidamente a clasificarlos en lugar de indagar en qué problemas está ese niño que está en pleno proceso de construcción y se lo silencia o se lo trata como un trastornado mental y se lo medicaliza. Es decir, que refiere un uso inadecuado de drogas que no están destinadas a curar sino a silenciar o a someter para que sea funcional al sistema. De este modo, el niño es doblemente violentado, está en problemas porque quienes les deben dar una mano no lo hacen".