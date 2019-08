"Me parece correcto el look, aunque me hubiera gustado un vestido con más identidad porque no deja de parecer un top y una falda de cintura alta. Si bien está estilizada y está buena la combinación y ubicado el escote, siendo el personaje que ella es, y la mujer del mejor jugador del mundo, me parece que hubiera estado mejor darle un poquito más de estilismo a su imagen y no un vestido de línea tan común que puede llegar a ser confundido con un vestido de perchero. Un 7. ", opinó la diseñadora Patricia Profumo.