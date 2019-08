"Me parece que lo primero que tenemos que hacer es dejar afuera prejuicios personales y animarnos a hacer cosas que habitualmente no hacemos, a pensar en distintas posibilidades y abrir la cabeza", reflexionó Gabriela Oliván, directora de Comunicación en Accenture, sobre cómo hacer para que haya cada vez más mujeres en el mundo de la tecnología. "Algo en lo que yo hago mucho hincapié es en trabajar colaborativamente. Ayudarnos unas a otras a explorar esos ambientes en los que no nos sentimos tan cómodas y en los cuales todavía hay mucho por hacer".