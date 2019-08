Sin embargo, según Cociolo, no siempre es conveniente utilizar el sistema de "capas de cebolla". En este sentido, el profesional explicó que la función de la pluma es no deja salir el calor del cuerpo: "Si tenés muchas capas de ropa antes de llegar a la de pluma, el abrigo no va a ejercer la función porque lo estas tapando con un montón de otras capas".