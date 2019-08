"El diagnóstico se manifestó durante el tercer trimestre. Fui a hacerme una ecografía y ahí nos enteramos. Con mi esposo lloramos un rato porque estábamos totalmente desinformados pero nos propusimos salir adelante. Empecé a buscar qué era lo que iba a tener Lieve y me encontré con fotos en donde había personas contentas que me transmitían mucha paz y me tranquilicé mucho. Solo necesitaba saber que todo iba a estar bien".