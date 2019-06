Oriunda de Capital Federal, la joven de 17 años se encuentra en cuarto año del colegio secundario de Agronomía. La embajada decidió dar 50 becas, para estudiantes interesados en la ciencia y que no tuvieran ningún medio para ir a Space Camp. "Me enteré el último día y tuve que hacer la solicitud a las apuradas porque cerraba la inscripción para postularse y no me lo quería perder para nada", dijo Menendez.