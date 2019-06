Una vez que empezó a desplegar su arte no pudo parar. "Fue muy loco la repercusión que tuvo. Me crée una cuenta en Instagram y me contactaron distintas personas y galerías de arte para exponer. En la primera exposición vendí cinco obras. Para mí es muy fuerte que una persona quiera tener mi arte colgado en su pared. Me hizo muy feliz", confesó Romero quien participó hasta ahora en 3 exposiciones, en la galería Michelle Haber, en el festival de arte BAAEX y nuevamente en la galería Michelle Haber junto al artista Matías Waizmann.