El propio Cuño confesó que como firma hubo un momento que no se querían vincular al mundo del fútbol ya que referían relacionarse con los artistas y los cortos que presentaron en los festivales de cine como Cannes porque que pensaban que el fútbol podría masificarles el público y no querían eso. Sin embargo, este 2019, fue diferente. Comenzaron vistiendo a la Selección sub 20 y luego a la Selección Mayor con la idea de vestirlos como europeos a nivel internacional con un proyecto a 3 años.