No estuvo sola en la presentación de su nueva propuesta. Fue ayer a la tardecita en su local de Palermo Soho. Un gran número de invitados especiales, amigos y la incondicional familia Tinelli. Lelé impactó a los presentes con un look muy particular, borcegos acharolados con taco, body negro y campera impermeable camel de su propia colección. Recibió a Infobae para contar el detrás de escena y cómo pensó su nuevo proyecto.