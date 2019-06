– Al ser mi ciudad natal muy chica, la revista Hola España llegaba muy de vez en cuando -las revistas de moda casi ni existían-, entonces fui aprendiendo sin que nadie me enseñe. De a poco fui escuchando cómo se llamaban los géneros y a combinar mi propia ropa. A los 17 años ya me elogiaban las combinaciones de mis trajes, las medias, las corbatas, las camisas y no me olvido la frase célebre de mi mamá: "Cuando el color está de moda, ya no es moda".