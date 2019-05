Para Ghedin, el modelo de complementariedad ha dado muestras de su fracaso: las parejas actuales no quieren dejar de lado sus intereses personales en pos de solventar una falta que en realidad no existe. "El concepto popular dice que 'los opuestos se atraen y las semejanzas se rechazan'. No obstante, en la relación amorosa y desde el punto de vista emocional esto no suele ser tan así. Nunca somos tan diferentes ni tan parecidos, las formas de relación se integran en un todo que se va modificando", aseveró.