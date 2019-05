-Me es difícil hablar del diseño nacional porque no lo conozco mucho. Me interesan las marcas que proponen algo original ya sea en el diseño o en la idea o en la imagen. Un ejemplo es House of Matching Colors de Paula Selby Avellaneda. Hay algo muy específico acerca de los detalles en sus vestidos: los escotes, las sisas y la moldería en general son excelentes. Y por otro lado, Paula toma decisiones audaces todo el tiempo. Me gustan los pijamas Carzoglio. Nous Etudions y Vanesa Krongold son dos marcas que acabo de conocer y que también me parece muy interesantes.