Luego de terminar el colegio, lo único que tenía en mente eran sus ganas de estudiar teatro: "Me quise anotar en una academia de teatro pero mi padre se enteró y no le gustó para nada la idea, así que en la búsqueda de disciplina, me anotó en una escuela suiza de hotelería. Desde un primer momento me encantó la idea y le agradecí la elección porque para mí era una gran experiencia donde encontré mi pasión y también es una especie de paralelismo entre el teatro, ya que constantemente el público y el escenario cambian".