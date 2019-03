—¡Es mi vida! Le entregué todo a este arte y este arte me ha dado un montonazo de cosas: la posibilidad de vivir en otros países, de poder sustentar a mi familia, de conocer gran parte del mundo a través de lo que hago sin siquiera hablar idiomas. Ahora hablo inglés, pero hay muchos lugares a los que voy donde la gente no me entiende pero solamente con ver mi trabajo me acepta y trata de compartir sus costumbres y forma de ser.