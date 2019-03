"¿Por qué no habló antes?", "Mentirosa" o "Solo quiere prensa", fueron solo algunos de los comentarios que por años recibió en sus redes sociales. "Vomitar, sacármelo de adentro. Me aprieta no me deja respirar, me incomoda, me angustia, me pone reactiva, sensible. Nunca me imaginé que revivir eso que me pasó hace cinco años iba a generar todo esto de nuevo en mí", dice ella. Liberarse, y denunciar para tratar de sanar.