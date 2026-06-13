Colombia

Madre de los “falsos positivos” arremetió contra la JEP: “Quieren borrar nuestros años de lucha”

Para Luz Marina Bernal, la justicia transicional se ha visto manchada por priorizar a exmilitares que participaron en crímenes de lesa humanidad

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JEP - Falsos Positivos
Aún no hay claridad sobre el número total de ejecuciones extrajudiciales que se registraron en Colombia - crédito AFP

Cuando se habla de la violencia interna en Colombia, uno de los casos que más ha llamado la atención de la prensa internacional es el de las ejecuciones extrajudiciales “falsos positivos”, de los que se han confirmado más de 7.000 hechos de esta índole hasta la fecha.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha anunciado que la cifra podría ser superior y el caso en el que se investigan estos hechos sigue generando resultados; sin embargo, estos no son del gusto de todas las víctimas.

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Muestra de ello es Distorsiones y justicia transicional, libro en el que Luz Marina Bernal, madre de uno de los jóvenes soachunos que fue convencido de dejar su vivienda para trabajar en el campo y meses más tarde fue presentado como un guerrillero dado de baja en combate, expuso sus críticas contra la JEP.

La JEP amplió en 2026 las medidas de protección sobre el Cementerio Central de Sincelejo tras exhumar 50 cuerpos de personas desaparecidas - crédito @JEP_Colombia/X
Víctimas consideran que no es responsable confiar exclusivamente en los testimonios de los victimarios - crédito JEP

En diálogo con Cambio, Bernal habló sobre el proceso de lucha y resiliencia que protagonizó para impedir que su hijo, Leonardo Porras, siguiera siendo mencionado como un guerrillero abatido en combate.

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En el libro, la vinculada a Mafapo habló sobre el trabajo que hizo junto a las demás familias de las víctimas para evitar que los casos registrados en el municipio de Cundinamarca quedaran impunes, además de que estos provocaron que miles de familias reclamaran por la desaparición de jóvenes en otras regiones bajo circunstancias similares.

Bernal destacó que su obra es una mezcla entre un cartel tipográfico y un glosario con el que buscó detectar los desequilibrios que existen en la justicia transicional y los procesos de amnistía y perdón.

Desde la entrada de los acuerdos de paz, el Estado comenzó a hacer suyas nuestras consignas de lucha: se apropiaron de nuestras legítimas demandas, nos dijeron que nos iban a cumplir con nuestros derechos como víctimas, pero lo que hemos visto es que son solo palabras. Por eso necesitamos volver a definir, pararnos a tratar de comprender qué es lo que se esconde detrás de cada una de esas palabras que utilizan. ¿Qué es para la JEP la justicia y la verdad? Porque no pensamos lo mismo”, declaró la madre de uno de los “falsos positivos” de Soacha.

Bernal cuestionó que se priorice la redención de los exmilitares por encima de la verdad de los casos - crédito Europa Press
Bernal cuestionó que se priorice la redención de los exmilitares por encima de la verdad de los casos - crédito Europa Press

Al argumentar su postura, Bernal indicó que la JEP tiene un propósito doble y que las familias no han podido comprender los términos legales durante la resolución del caso 03 (asesinatos y desaparición forzada).

“Se hace muy difícil poder desmantelar este sistema de impunidad si primero no trabajamos para volver a nombrar las cosas como son. De ahí la importancia de pararnos a definir qué es lo que entendemos por reparación, verdad, impunidad o amnistía”.

Para la vocera de Mafapo, no es congruente que la JEP se quede con la versión que han entregado los exmilitares que participaron en las ejecuciones extrajudiciales, que en su concepto no es completa ni expone toda la verdad sobre los asesinatos.

Pienso que cada día que pasa la JEP nos está vulnerando más nuestros derechos como víctimas y se está silenciando a quienes opinamos diferente: no hay debate ni pensamiento crítico sobre lo que está sucediendo. Tuve la suerte de lograr una sentencia en justicia ordinaria. Mi expediente judicial son miles de páginas y hoy a todo eso se le ha dado la espalda: quieren borrar nuestros años de lucha para hacernos creer que el único camino es sustituir justicia por el monólogo de los militares, quienes deciden qué nos quieren contar y qué no".

La madre de uno de los "falsos positivos" indicó que se debe regular el proceso de perdón en los casos del caso 03 de la JEP - crédito Ministerio de Defensa
La madre de uno de los "falsos positivos" indicó que se debe regular el proceso de perdón en los casos del caso 03 de la JEP - crédito Ministerio de Defensa

Bernal concluyó mencionando que le parece injusto que en Colombia se categorice a las víctimas y que en casos como los “falsos positivos” las familias se deban conformar con un testimonio en el que no confían.

“Por culpa de estas decisiones, muchas familias a las que el Ejército les mató a sus hijos, hermanos, padres, madres, no van a poder tener acceso a un juicio justo como yo lo tuve. Además, hay que reconocer que la JEP no va a tener la capacidad ni siquiera de buscar eso que dicen que es la verdad en los casos que están asumiendo. Insisto en que la JEP pone en el centro exclusivamente la opinión subjetiva de los militares que ahora dicen que, a cambio de libertad, nos van a contar lo que recuerdan y que, por supuesto, no es todo”.

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