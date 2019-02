Aunque a simple vista parezca una figura ferozmente segura, tanto dentro como fuera de la pantalla, creció creyendo que era exactamente lo contrario. "Este es un consejo muy preciso, pero lo que le hace a la autoestima de un niño pequeño es decir que siempre va a no ser lo suficientemente bueno. Yo comencé a internalizar eso, y la narrativa jugó en mi cabeza toda mi vida desde que era muy joven era: 'Eres un chiste y una perdedora'. Cualquier cosa mala que te suceda es porque eres un chiste y una perdedora. Si un hombre no me devolvió el amor, cuando me violaron a los 19 en mi trabajo después de la escuela, cuando me divorcié, o si programa se cancela, fue porque eres un chiste y una perdedora".