William reveló las secuelas que sufrió después de un incidente -ocurrido durante el tiempo en que ejerció como piloto de ambulancias de rescate-, al servicio de la Real Fuerza Aérea Británica. "Todavía se me dificulta mucho hablar de esto", dijo el joven padre de tres hijos. "Es algo que me pone muy sensible, porque está estrechamente relacionado con mis niños".