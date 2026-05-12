Cómo cuidar tus riñones antes de que sea demasiado tarde

Más de 850 millones de personas viven con daño renal y la Enfermedad Renal Crónica afecta a uno de cada diez adultos. Se prevé que, sin prevención, será una de las principales causas de muerte global para 2040. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel de los riñones en el cuerpo humano es esencial y muchas veces subestimado.

Estos órganos en forma de frijol, situados en la región lumbar, filtran alrededor de 180 litros de sangre cada día, eliminando toxinas, equilibrando los niveles de minerales, regulando la presión arterial y contribuyendo a la producción de glóbulos rojos. Su correcto funcionamiento es clave para mantener el equilibrio interno del organismo.

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No solo se encargan de limpiar la sangre; los riñones también regulan el pH, el volumen de agua y la concentración de electrolitos como sodio, potasio, calcio y fósforo.

Cuando su función se ve comprometida, el impacto sobre la salud es profundo y afecta a múltiples sistemas del cuerpo.

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En la actualidad, más de 850 millones de personas tienen algún grado de daño renal, y la Enfermedad Renal Crónica afecta a más del 10% de los adultos en el planeta, según datos de diversas instituciones de salud.

Las cifras crecen a un ritmo inquietante, impulsadas por el aumento de factores de riesgo como la diabetes, la hipertensión y la obesidad. Si no se toman medidas preventivas, se estima que la enfermedad renal será una de las principales causas de muerte en el mundo para 2040.

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Cuidar los riñones es, por lo tanto, una tarea prioritaria para la salud pública y para cada individuo. La prevención y la detección precoz pueden retrasar la evolución de la enfermedad durante años, evitando complicaciones graves y mejorando la calidad de vida.

Los riñones filtran hasta 180 litros de sangre al día, eliminan toxinas y regulan minerales, presión arterial y producción de glóbulos rojos. Su funcionamiento es esencial para el equilibrio del cuerpo. - crédito Freepik

Funciones críticas de los riñones y señales de alerta

Los riñones cumplen funciones vitales más allá de la eliminación de residuos. Regulan la presión arterial a través del sistema renina-angiotensina, intervienen en la síntesis de vitamina D (fundamental para la salud ósea) y producen eritropoyetina, una hormona que estimula la formación de glóbulos rojos.

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Una de las principales preocupaciones de los expertos es que los síntomas del daño renal suelen aparecer solo en fases avanzadas. Entre las señales de alerta más habituales se encuentran:

Fatiga persistente

Hinchazón en tobillos o párpados

Cambios en la orina (color, frecuencia o espuma)

Hipertensión difícil de controlar

Sensación de falta de aire

Frente a estos signos, la National Kidney Foundation recomienda consultar a un profesional sanitario y solicitar pruebas de función renal.

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La detección temprana es sencilla y accesible. Un análisis de sangre para calcular la Tasa de Filtración Glomerular (TFGe) y un examen de orina para medir la presencia de albúmina son suficientes para identificar alteraciones iniciales.

Recomendaciones clave para cuidar los riñones

Proteger la salud renal no depende solo de factores genéticos o de la edad. Existen medidas concretas y eficaces, respaldadas por la National Kidney Foundation y los National Institutes of Health(NIH), que reducen el riesgo de daño y retrasan la progresión de la enfermedad.

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Entre las principales recomendaciones, destacan:

Mantener un peso saludable mediante una dieta equilibrada y actividad física regular.

Controlar la presión arterial y la glucosa en sangre, especialmente en personas con antecedentes de hipertensión o diabetes.

Limitar el consumo de sal y alimentos ultraprocesados; la ingesta diaria recomendada no debe superar los 5 o 6 gramos.

Evitar el uso excesivo de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) como el ibuprofeno, que pueden dañar los riñones.

No fumar, ya que el tabaco reduce el flujo sanguíneo renal y acelera el deterioro de la función.

Beber suficiente agua, ajustando la cantidad según necesidades individuales, clima y actividad.

Realizar controles médicos regulares, especialmente si existen factores de riesgo o síntomas de alerta.

Consultar siempre con el médico antes de iniciar suplementos o terapias alternativas que puedan tener efectos secundarios renales.

El cumplimiento de estas pautas puede disminuir drásticamente el riesgo de sufrir insuficiencia renal y sus complicaciones asociadas.

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Este infográfico detalla las funciones vitales de los riñones, las señales de alerta de daño renal y las recomendaciones clave para su cuidado y prevención, enfatizando la importancia de la detección temprana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategias clínicas y abordaje integral según guías internacionales

El manejo de la enfermedad renal crónica requiere un enfoque multidisciplinario. De acuerdo con especialistas de el NIH y la National Kidney Foundation, la atención debe comenzar con la identificación y modificación de los factores de riesgo, un control estricto de la presión arterial y la glucosa, y una intervención nutricional personalizada.

Los expertos subrayan la importancia de evitar la automedicación, especialmente con analgésicos y suplementos sin supervisión.

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Además, destacan que la educación del paciente es clave: comprender el papel de los riñones, reconocer los síntomas tempranos y adherirse a las recomendaciones médicas puede marcar la diferencia entre una vida saludable y la aparición de complicaciones graves.

La enfermedad renal crónica no es inevitable. Según el NIH, adoptar una actitud proactiva en el autocuidado y la vigilancia médica permite preservar la función renal durante más tiempo y, en muchos casos, evitar la necesidad de terapias invasivas como la diálisis o el trasplante.

El cuidado de los riñones es una inversión en salud a largo plazo, al alcance de todos y respaldada por la evidencia científica más reciente de instituciones de referencia mundial.