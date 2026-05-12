México

Cómo cuidar tus riñones antes de que sea demasiado tarde

Los riñones cumplen funciones vitales que suelen pasar desapercibidas en la rutina diaria, pero su deterioro puede afectar la salud de forma silenciosa y progresiva

Guardar
Google icon
Ilustración de un joven abrazando dos riñones sonrientes. Alrededor hay botellas de agua, fresas, arándanos y hojas verdes sobre un cuaderno abierto.
Más de 850 millones de personas viven con daño renal y la Enfermedad Renal Crónica afecta a uno de cada diez adultos. Se prevé que, sin prevención, será una de las principales causas de muerte global para 2040. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel de los riñones en el cuerpo humano es esencial y muchas veces subestimado.

Estos órganos en forma de frijol, situados en la región lumbar, filtran alrededor de 180 litros de sangre cada día, eliminando toxinas, equilibrando los niveles de minerales, regulando la presión arterial y contribuyendo a la producción de glóbulos rojos. Su correcto funcionamiento es clave para mantener el equilibrio interno del organismo.

PUBLICIDAD

No solo se encargan de limpiar la sangre; los riñones también regulan el pH, el volumen de agua y la concentración de electrolitos como sodio, potasio, calcio y fósforo.

Cuando su función se ve comprometida, el impacto sobre la salud es profundo y afecta a múltiples sistemas del cuerpo.

PUBLICIDAD

En la actualidad, más de 850 millones de personas tienen algún grado de daño renal, y la Enfermedad Renal Crónica afecta a más del 10% de los adultos en el planeta, según datos de diversas instituciones de salud.

Las cifras crecen a un ritmo inquietante, impulsadas por el aumento de factores de riesgo como la diabetes, la hipertensión y la obesidad. Si no se toman medidas preventivas, se estima que la enfermedad renal será una de las principales causas de muerte en el mundo para 2040.

Cuidar los riñones es, por lo tanto, una tarea prioritaria para la salud pública y para cada individuo. La prevención y la detección precoz pueden retrasar la evolución de la enfermedad durante años, evitando complicaciones graves y mejorando la calidad de vida.

Riñones
Los riñones filtran hasta 180 litros de sangre al día, eliminan toxinas y regulan minerales, presión arterial y producción de glóbulos rojos. Su funcionamiento es esencial para el equilibrio del cuerpo. - crédito Freepik

Funciones críticas de los riñones y señales de alerta

Los riñones cumplen funciones vitales más allá de la eliminación de residuos. Regulan la presión arterial a través del sistema renina-angiotensina, intervienen en la síntesis de vitamina D (fundamental para la salud ósea) y producen eritropoyetina, una hormona que estimula la formación de glóbulos rojos.

Una de las principales preocupaciones de los expertos es que los síntomas del daño renal suelen aparecer solo en fases avanzadas. Entre las señales de alerta más habituales se encuentran:

  • Fatiga persistente
  • Hinchazón en tobillos o párpados
  • Cambios en la orina (color, frecuencia o espuma)
  • Hipertensión difícil de controlar
  • Sensación de falta de aire

Frente a estos signos, la National Kidney Foundation recomienda consultar a un profesional sanitario y solicitar pruebas de función renal.

La detección temprana es sencilla y accesible. Un análisis de sangre para calcular la Tasa de Filtración Glomerular (TFGe) y un examen de orina para medir la presencia de albúmina son suficientes para identificar alteraciones iniciales.

Recomendaciones clave para cuidar los riñones

Proteger la salud renal no depende solo de factores genéticos o de la edad. Existen medidas concretas y eficaces, respaldadas por la National Kidney Foundation y los National Institutes of Health(NIH), que reducen el riesgo de daño y retrasan la progresión de la enfermedad.

Entre las principales recomendaciones, destacan:

  • Mantener un peso saludable mediante una dieta equilibrada y actividad física regular.
  • Controlar la presión arterial y la glucosa en sangre, especialmente en personas con antecedentes de hipertensión o diabetes.
  • Limitar el consumo de sal y alimentos ultraprocesados; la ingesta diaria recomendada no debe superar los 5 o 6 gramos.
  • Evitar el uso excesivo de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) como el ibuprofeno, que pueden dañar los riñones.
  • No fumar, ya que el tabaco reduce el flujo sanguíneo renal y acelera el deterioro de la función.
  • Beber suficiente agua, ajustando la cantidad según necesidades individuales, clima y actividad.
  • Realizar controles médicos regulares, especialmente si existen factores de riesgo o síntomas de alerta.
  • Consultar siempre con el médico antes de iniciar suplementos o terapias alternativas que puedan tener efectos secundarios renales.

El cumplimiento de estas pautas puede disminuir drásticamente el riesgo de sufrir insuficiencia renal y sus complicaciones asociadas.

Infografía sobre los riñones mostrando su anatomía, funciones, síntomas de alerta y consejos para su cuidado, incluyendo ilustraciones de órganos, iconos y texto informativo.
Este infográfico detalla las funciones vitales de los riñones, las señales de alerta de daño renal y las recomendaciones clave para su cuidado y prevención, enfatizando la importancia de la detección temprana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategias clínicas y abordaje integral según guías internacionales

El manejo de la enfermedad renal crónica requiere un enfoque multidisciplinario. De acuerdo con especialistas de el NIH y la National Kidney Foundation, la atención debe comenzar con la identificación y modificación de los factores de riesgo, un control estricto de la presión arterial y la glucosa, y una intervención nutricional personalizada.

Los expertos subrayan la importancia de evitar la automedicación, especialmente con analgésicos y suplementos sin supervisión.

Además, destacan que la educación del paciente es clave: comprender el papel de los riñones, reconocer los síntomas tempranos y adherirse a las recomendaciones médicas puede marcar la diferencia entre una vida saludable y la aparición de complicaciones graves.

La enfermedad renal crónica no es inevitable. Según el NIH, adoptar una actitud proactiva en el autocuidado y la vigilancia médica permite preservar la función renal durante más tiempo y, en muchos casos, evitar la necesidad de terapias invasivas como la diálisis o el trasplante.

El cuidado de los riñones es una inversión en salud a largo plazo, al alcance de todos y respaldada por la evidencia científica más reciente de instituciones de referencia mundial.

Temas Relacionados

RinonesEnfermedad Renal CronicaSaludmexico-saludmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Clima en CDMX y Edomex hoy lunes 11 de mayo en vivo: activan alerta roja por tormentas en la capital

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este lunes

Clima en CDMX y Edomex hoy lunes 11 de mayo en vivo: activan alerta roja por tormentas en la capital

Túnel, manguera y válvula de cierre rápido: así robaban gasolina de poliducto de Pemex en Nuevo León

Un inmueble sobre el antiguo camino a Villas de García, en Santa Catarina, escondía algo más que bodegas y tractocamiones

Túnel, manguera y válvula de cierre rápido: así robaban gasolina de poliducto de Pemex en Nuevo León

Estudio revela que el azúcar de los jugos de fruta y del refresco no se absorben de la misma manera: uno causa más daño a la salud

Una nueva investigación revela cómo la combinación de compuestos en la bebida de fruta influye en la velocidad y la forma en que el cuerpo asimila los azúcares

Estudio revela que el azúcar de los jugos de fruta y del refresco no se absorben de la misma manera: uno causa más daño a la salud

SRE confirma tres mexicanos muertos en tren de Laredo, Texas: activan protocolos

La Policía de Laredo conformó los hechos a las autoridades mexicanas

SRE confirma tres mexicanos muertos en tren de Laredo, Texas: activan protocolos

Más plazas y mejores sueldos: el acuerdo que el sindicato del Metro firmó con el gobierno de la CDMX

El convenio asegura estabilidad y nuevos beneficios al personal gracias a la creación de vacantes, progresos contractuales y un esquema renovado para quienes integran el STC

Más plazas y mejores sueldos: el acuerdo que el sindicato del Metro firmó con el gobierno de la CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

Túnel, manguera y válvula de cierre rápido: así robaban gasolina de poliducto de Pemex en Nuevo León

Túnel, manguera y válvula de cierre rápido: así robaban gasolina de poliducto de Pemex en Nuevo León

Comunidades indígenas de Guerrero denuncian nuevos ataques de “Los Ardillos” pese a compromiso de Sheinbaum de atenderlos

El plazo de 60 días que define el futuro de Rocha Moya: qué debe presentar EEUU para avanzar hacia la extradición

Balacera en Aguaruto: operativo por secuestro termina con la muerte de la víctima y un presunto delincuente abatido

Desaparición forzada: esto se sabe sobre los crímenes vinculados con 30 elementos de la Marina en Tamaulipas

ENTRETENIMIENTO

Laura León sale en defensa de Vadhir Derbez, señalado por presunto abuso: “No hagas caso de esas tonterías”

Laura León sale en defensa de Vadhir Derbez, señalado por presunto abuso: “No hagas caso de esas tonterías”

José Manuel Figueroa explota contra Imelda Tuñón y la culpa de alejarlo de su sobrino: "Voy a atacar al máximo"

Pati Chapoy piensa que Daniel Bisogno está en el infierno y le manda mensaje al más allá

Exatlón México: quién gana el Blindaje Varonil hoy 11 de mayo

Cristian Castro desmiente noviazgo con Victoria Kühne, empresaria musical a quien Verónica Castro llamó nuera

DEPORTES

A un mes del Mundial 2026 y con estaciones del Metro cerradas: CDMX aún no termina obras en las líneas que lleva al Azteca

A un mes del Mundial 2026 y con estaciones del Metro cerradas: CDMX aún no termina obras en las líneas que lleva al Azteca

Así se ve el Estadio Azteca a un mes del Mundial 2026

Memo Ochoa confirma su sexto Mundial a los 40 años: el récord que ningún futbolista mexicano ha logrado antes

Víctor Velázquez hace un llamado a la afición de Cruz Azul e ilusiona de nuevo con un estadio propio: “Muy pronto se confirmará”

¡Una joya! México presenta su tercer jersey para el Mundial 2026