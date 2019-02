La tecnología ha instalado un paradigma de tiempo que no es propio del hombre y queda así desfasado de estos avances. "Por ejemplo WhatsApp nos obliga a que uno tenga que tener una respuesta como si fuera una central de multifunción, que es lo que espera el otro de uno, aunque está claro que nosotros no funcionamos con capacidades multitasking o multitareas", y remarcó que "lo que llaman moda 'slow', debería ser una tendencia ligada a los ritmos. En que pasos puedo ir yo en cada momento y descubrir esos ritmos y no acceder a lo externo", analizó Enrique De Rosa, médico psiquiatra en respuesta a Infobae.