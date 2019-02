"Cuando el video se empezó a difundir, fue algo muy loco, porque yo no estaba ni al tanto. Se acercó un hombre y me agradeció porque vio que hice reír y cantar a su mamá. Se me heló la sangre porque no entendía de qué me hablaba y ahí me comentaron que la nuera de una paciente me filmó cantando y de repente me estaban llamando de todos lados, excompañeros, expasantes, familia, amigos, fue algo mágico", comentó Imbroglia, todavía ehultante.