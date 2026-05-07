México

Suegra de Carolina Flores modificó su apariencia para eludir arresto En Caracas, revela Ana María Alvarado

La periodista aseguró que Erika “N”, indagada por la FGR, tiñó su cabello de rubio tras huir de México

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Nueva evidencia: suegra sigue y asesina a Carolina Flores dentro de su departamento. (Redes sociales)

Mientras autoridades la Fiscalía General de la República (FGR) avanzan en el proceso de extradición de Erika “N”, acusada por el feminicidio de Carolina Flores, nuevos detalles surgieron sobre las acciones que habría tomado para evitar su identificación tras huir de México.

La periodista Ana María Alvarado aseguró que la mujer modificó su apariencia física después de salir del país. “Se cambió el color de cabello porque lo tenía negro y ahora lo trae rubio”, declaró en su canal de YouTube.

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Detención en Caracas, Venezuela

Erika “N” fue detenida en Caracas luego de que autoridades mexicanas emitieron una ficha roja de la Interpol. La captura ocurrió tras investigaciones relacionadas con el asesinato de Carolina Flores, exreina de belleza atacada en un departamento de la colonia Polanco, en la Ciudad de México.

De acuerdo con Alvarado, la solicitud formal de extradición ya fue presentada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, aunque el procedimiento podría extenderse varias semanas o incluso meses. “Por el momento, Erika no puede salir de Venezuela, ni ser liberada, salvo por una resolución judicial extraordinaria”, explicó.

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El caso mantiene atención pública debido a la difusión de videos y evidencias relacionadas con el crimen, además de los cuestionamientos sobre la actuación de Alejandro Sánchez, esposo de Carolina e hijo de la acusada.

Composición gráfica con una mujer de pelo castaño claro y ojos censurados en el centro, junto a un retrato de una mujer joven con efecto craquelado a la izquierda. Fondo difuminado púrpura oscuro
Erika N, principal sospechosa del crimen de Carolina Flores. (Infobae México / Jesús Avilés)

Madre de Carolina Flores explica por qué mantiene relación con su yerno

En medio de las críticas en redes sociales, Reyna Gómez Molina, madre de Carolina Flores, defendió su decisión de conservar contacto con Alejandro Sánchez pese a las sospechas de presunto encubrimiento.

En entrevista con Mafian TV, explicó que su prioridad es el hijo de Carolina. “Yo lo único que pido es justicia para mi hija. Él es el único vínculo que tengo con lo único que tengo de mi hija (el bebé)”, afirmó.

Este sábado se llevó a cabo una marcha pacífica en Ensenada, Baja California, para exigir justicia por el feminicidio de Carolina Flores. (Crédito: X | @karlacamed)
Este sábado se llevó a cabo una marcha pacífica en Ensenada, Baja California, para exigir justicia por el feminicidio de Carolina Flores. (Crédito: X | @karlacamed)

Usuarios en plataformas digitales han cuestionado que Alejandro Sánchez notificó los hechos un día después del asesinato, situación que presuntamente facilitó la salida de Erika María “N” de México. A pesar de ello, Reyna Gómez insistió en que busca mantener cercanía con su nieto mientras avanza la investigación.

La madre de la víctima también relató cómo recibió la noticia del crimen. Según su testimonio, Alejandro la llamó desde instalaciones ministeriales el 16 de abril. Durante la conversación, escuchó una voz femenina al fondo y preguntó si se trataba de su hija. Él respondió que estaban en la fiscalía porque su madre le había disparado a Carolina.

Aunque evitó acusar directamente a su yerno, Gómez Molina reconoció que ella habría actuado de otra manera tras el ataque: llamar de inmediato a emergencias y solicitar ayuda médica.

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