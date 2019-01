"Ponerse el uniforme del SAME es fuerte; son una marca registrada, la gente los quiere. Paola no es sólo un chofer más, ella es parte de un equipo junto con un médico, tiene que manejar una ambulancia, pero también asistir al profesional en momentos de emergencia. Se necesita de un gran temple, ser empático con el otro, poder tranquilizar al familiar mientras el médico atiende porque si no, la atención no se da de la misma manera". La ministra de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Ana María Bou Pérez, resaltó durante la presentación de la primera mujer chofer de ambulancia del sistema de salud porteño que "las mujeres tienen un plus, un aporte diferente que pueden dar a este momento de emergencia, de dolor, de contención". Por eso está confiado de que Paola "y las tantas otras mujeres que vendrán después que ella vienen a cumplir un rol que las hará sobresalir dentro de los choferes de SAME".