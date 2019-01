Sin embargo, para la psicoanalista Fiorella Litvinoff no se trata de demonizar el celular, "porque a través de él no solo circula banalidad, sino que se provee información, artículos interesantes, entretenimiento y posibilita las conexiones con otros. Pero es por ese medio también que se ejerce lo que se podría definir como una 'demanda infinita'. Amigos y parejas que reclaman: 'Me clavaste el visto', '¿Cuándo me vas a responder?' pretendiendo inmediatez en las respuestas".