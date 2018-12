La estructura que propone DALE! es de dos sesiones individuales de veinte minutos por semana, en los que el docente se dedica al alumno en particular. "La propuesta es individual porque entendemos que lo que estos chicos necesitan no lo podemos hacer adelante de todos —explica la científica—. Son chicos de tercer grado hasta la secundaria, que no aprendieron a leer y escribir al ritmo de sus pares y es muy humillante que quede en evidencia que no saben leer y escribir ante los compañeros".