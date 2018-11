—Está claro que Cambiemos es una coalición que fue exitosa en términos electorales a poco tiempo de conformarse. Es sano que podamos debatir, que podamos generar aquellas instancias en las que opinemos distinto para entender cuál es el mejor rumbo que tiene que tomar la gestión de gobierno. Evidentemente hay particularidades que claramente no se manejaron bien, que llevaron al enojo público que se expresó en el comunicado. Pero también hay un montón de situaciones en las que el diálogo entre las distintas fuerzas de la coalición generan resultados positivos, que obviamente no son noticia porque justamente se resuelven con anterioridad. Como lo expresó en estos días el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Hay una situación particular y hay que seguir trabajando en la consolidación de Cambiemos y en el aporte que el radicalismo hace a la coalición.