En las relaciones amorosas hay mucho de dar y recibir, pero también mucho de alinear diferentes necesidades y deseos. "Una pareja es el arte de armonizar las diferencias y no de eliminarlas. Si uno pretende que esas diferencias no existan se niega a la realidad y atravesará entonces un estado permanente de insatisfacción", aseveró Batriz Goldberg, psicóloga y especialista en crisis de pareja, autora del libro Cómo encontrar pareja y no morir en el intento.