Como la mayoría de las actitudes de conquista y rechazo, se trata de una forma de comportamiento con la que los solteros están familiarizados. A menudo, cuando el curving se utiliza para deshacerse de un pretendiente, es probable que ni siquiera se reconozca como rechazo. Se trata de una forma de decepcionar a alguien sin decirle que no existe interés alguno. No quieren hablar con ellos, pero no saben cómo terminarlo. Para ellos resulta más fácil tener interacciones cortas y aburridas en lugar de indicar directamente que no quieren verlas.