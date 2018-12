Para la gala del Colón, Sophie eligió un vestido color negro y decidió cortar la plenitud del tono con un clutch y zapatos amarillos. El peinado fue pelo suelto. "Sophie me pareció espectacular. Muy correcto su outfit, muy formal y acorde a un evento de esta envergadura diplomática, me encantó lo que eligió, un equipo oscuro pero combinado con un color fuerte, me pareció fantástico", opinó la diseñadora Profumo.