El atardecer ya se asomaba. La tarde caía en el parque y todos ya estaban listos para el desfile principal de la celebración del cumpleaños. Bautizaron a este parade como "Move it! shake it! Dance & play it! Birthday". Este show fue exclusivo para el 18 de noviembre, pero estará desde el 18 de enero hasta fines de septiembre todos los días unas tres veces para seguir celebrando con nuevos visitantes el cumpleaños.