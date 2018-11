—Siempre trato de tener otra relación con las personas porque todo el mundo ha quedado marcado en su vida por su relación con un animal. Probablemente no te lo cuente porque, suponte, no está bien visto socialmente que faltes a trabajar porque se te murió el perro y hay gente que se va a reír, pero cuando empezás a conectar con las personas desde este lugar sensible te van a contar a lo mejor que están muy mal porque se murió su gato o alguna historia… No recuerdo quién me contó que en su niñez había quedado muy mal porque lo había seguido un perro y no lo había podido entrar entonces en lo personal tengo la historia de cuando mi familia me llevó a dar a mi perrito porque había mordido a una compañera. Yo era chiquita, era otro concepto del animal, lo digo sin juicio, pero quiero decir que todos hemos quedado muy marcados por nuestro vinculo con algún animal de nuestra vida o algún animal que hemos visto morir o lo que sea.