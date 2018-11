De todos modos, resaltó que existe "una deuda en el sistema de salud: la Ley es realmente de avanzada y otorga derechos, pero no tiene un correlato activo en las políticas públicas de atención a las personas trans en el país porque en muy pocos lugares se las atiende de forma integral. No hay formación profesional, no existe en grado ni en posgrado y los profesionales mantienen esto por su propio esfuerzo". Para sumar nuevas unidades médicas especializadas en transgénero en el país, en los últimos años comenzó a brindar conferencias en distintas provincias.