Un estudio presentado por The Economy of Eco-system and Biodiversity, Agriculture & Food (TEEB) hace unos meses determina que la agroecología, de aplicarse de manera extendida, podría cubrir las necesidades alimentarias de dos tercios de la población mundial. Cuando se consume lo que se cosecha cerca se genera una rueda de beneficio creciente para todos los involucrados. Por un lado los agricultores tienen destino directo de sus producciones, disminuyendo costos y pudiendo programar sus negocios. Consumidores familiares y emprendimientos gastronómicos se aseguran una producción libre de aditamentos tóxicos, resultando una ingesta más saludable.