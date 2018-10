-Sí, siempre tuve la certeza. Si bien siento que ningún día de mi vida trabajo -y eso es tener mucha suerte-, hay momentos buenos y momentos malos. Una sola vez dudé porque viví un año en África, en la Isla Mauricio, y fue una experiencia muy difícil a nivel cultural. Yo en ese momento había ganado un concurso e iba a competir a nivel mundial y me tenían que entrenar, y tenía que aprender francés -cosa que no hice- y fui a trabajar con un cocinero muy famoso de Francia que tenía una carta de vinos del mundo en su restaurante en Mauricio. Y cuando llegué me encontré con que era un lugar donde las mujeres no teníamos derechos, donde una vaca es sagrada pero la mujer no. Y me pasaban cosas que eran muy fuertes, como que mi jefe pasaba y me tocaba la cola y yo me quedaba tildada sin entender lo que estaba viviendo. Me acuerdo de ir a avisarle a la gerenta del hotel y preguntarle con quién lo podía hablar y que me dijera que "era normal". Cuando vuelvo a Buenos Aires, después de pasarla mal y con mucho estrés, dudé y pensé que capaz esto no es para mí. Trabajé 12 días en una empresa de organización de eventos y ahí me di cuenta de lo que era mirar el reloj y que el tiempo no se te pase nunca. Al día 14 ya estaba trabajando en un restaurante de nuevo y nunca mas dudé.