-Estoy muy contenta porque saqué mi disco cuando estaba embarazada. Fue todo un momento de cosechar. No todo lo que componemos entra a Fémina, cada una tiene sus propios proyectos también, y yo tenía canciones muy mías. Cuando conocí a los chicos de Concepto Cero, fue un regalo muy grande de la vida y me vino muy bien porque yo estaba "recontra embarazada", también con mucha potencia y fuerza, con muchas ganas de cosechar, no sólo un bebé y aparecieron ellos y me ayudaron muchísimo. Me ordenaron, me ayudaron a sacar los temas, creo que sola no lo hubiese hecho.